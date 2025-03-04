شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطنى تُطلق مبادرات إنسانية فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التزامها الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت مؤسسة أبو العينين عن إطلاق سلسلة من المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك 2025، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.



وتشمل هذه المبادرات:

تم توزيع 5000 وجبة إفطار و2000 وجبة سحور على مرضى الفشل الكلوي في محافظة الجيزة، بمشاركة 50 متطوعًا.



وتوزيع 1500 كرتونة مواد غذائية أساسية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الجيزة،بمشاركة 10 متطوعين.



وتوزيع معاشات شهرية على 250 من للأسر الأولى بالرعاية في محافظة الجيزة.



وأكدت الجمعية أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لمرضى الفشل الكلوي، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من مواجهة تحديات الحياة.



وأعربت المؤسسةعن شكرها وتقديرها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعمه المستمر، ولكل المتطوعين والداعمين الذين يساهمون في إنجاح هذه المبادرات.