شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة العربى لتنمية المجتمع تواصل جهودها فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار حرصها على دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك، تواصل مؤسسة العربي لتنمية المجتمع جهودها الحثيثة في توزيع المواد الغذائية ووجبات الإفطار في عدد من المحافظات.

قامت المؤسسة بتوزيع كرتونة مواد غذائية متكاملة تحتوي على: (5 كجم أرز - 3 كجم سكر - 2 كجم مكرونة - 2 زجاجة زيت - 500 جم لوبيا - 2 ظرف صلصة - 1 كيس ملح - علبة تمر)، وذلك في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، حيث تم توزيع 248 كرتونة في بورسعيد و 425 كرتونة في الإسماعيلية، ليصل إجمالي عدد الكراتين الموزعة إلى 673 كرتونة.

بالإضافة إلى توزيع الكراتين الغذائية، قامت المؤسسة بتوزيع وجات إفطار ساخنة في محافظات القاهرة، القليوبية، المنوفية، وبني سويف. وتتكون الوجبة من: (لحوم - خضروات - أرز - خبز - عصير - تمر). وقد تم توزيع 4165 وجبة إفطار في اليوم الثالث من شهر رمضان، وذلك على النحو التالي:

القاهرة: 1015 وجبة في مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية.

القليوبية: 1300 وجبة في مؤسسة بنها بمصانع العربي.

المنوفية: 800 وجبة في مؤسسة قويسنا بمصانع العربي.

المنوفية: 925 وجبة في مؤسسة أبو رقبة بأشمون.

بني سويف: 100 وجبة في مجمع مصانع العربي.



وأكدت المؤسسة على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، مشيدة بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنسيق الجهود وتوحيدها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين.



مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني تواصل جهودها (2)



مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني تواصل جهودها (3)