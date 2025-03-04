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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مدينة قصر شيرين غربي إيران

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سارة السيد 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مدينة قصر شيرين غربي إيران 1/2
  • زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مدينة قصر شيرين غربي إيران 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترًا، وعلى بعد 19 كيلومترًا من قصر شيرين، و44 كيلومترًا من سربل ذهاب، و45 كيلومترًا من أزكله.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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