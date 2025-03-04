شكرا لقرائتكم خبر عن "لديه شعور بالاستحقاق".. انتقاد أمريكي جديد يوجه للرئيس الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بمحاولة "مضايقة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبأن لديه "إحساس معين بالاستحقاق"، وذلك بعدما علق الرئيس الأمريكي المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للضغط على زيلينسكي لكي يلتزم بإجراء مباحثات سلام مع روسيا، وذلك في أعقاب المواجهة المحتدمة بين الرئيسين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فانس قال في حوار مع المذيع شون هانيتي بشبكة فوكس نيوز إن الخلاف، الذي حدث أمام وسائل الاعلام "أثار غضب زيلينسكي".

وأضاف" لقد أظهر عدم استعداد واضح للانخراط في عملية السلام التي قال الرئيس ترامب إنها السياسة التي يتبناها".

وأكد فانس أن المسؤولين الأوكرانيين قاموا بمحاولة على الأقل لاستئناف المفاوضات بعد مغادرة البيت الأبيض، ولكن ترامب رفض هذه الجهود.

ولكنه أضاف أن "الباب مفتوح" طالما "أظهر زيلينسكي استعدادًا للحديث بجدية بشأن السلام".

وجاء هذا الحوار بعدما أمر ترامب بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

زيلينسكي غاضب