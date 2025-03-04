شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب مدينة قصر شيرين غربي إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترًا، وعلى بعد 19 كيلومترًا من قصر شيرين، و44 كيلومترًا من سربل ذهاب، و45 كيلومترًا من أزكله. ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

