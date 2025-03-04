البيت الأبيض يؤكد: تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا مؤقتًا



أزمة مشادة ترامب وزيلينسكي

الدمام - شريف احمد - أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا مؤقتا.وأوضح البيت الأبيض لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء الإثنين أن ترامب كان واضحًا تمامًا في أن تركيزه منصب على تحقيق السلام، ولذلك سيتم تعليق المساعدات حتى إشعار آخر.يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من مواجهة حادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي.

قال مسؤول في البيت الأبيض مساء الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، وتابع وقائعها العالم أجمع.



وقال المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه: "نجمد ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تسهم في التوصل إلى حل يوقف الحرب بين موسكو وكييف.



وأضاف أن "الرئيس أوضح أنه يركز على السلام، نحن في حاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضا بتحقيق هذا الهدف".



تجميد المساعدات العسكرية



وأوضح المسؤول الأمريكي أن قرار التجميد يطال مساعدات عسكرية أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لكييف أن تسلمت جزءًا كبيرًا منها، بينما الجزء المتبقي لم تتسلمه بعد، ويشمل أعتدة وأسلحة.



وأتى الإعلان عن هذا القرار بعد أن صرح ترامب بأن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ينبغي ان يكون أكثر امتنانًا للولايات المتحدة، لافتًا الى أن التوصل الى اتفاق بشأن المعادن الاوكرانية لا يزال ممكنا.



استمرار صفقة المعادن



وقال الرئيس الاميركي في البيت الابيض: أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء.



ولدى سؤاله عما إذا كانت الصفقة المتصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف باتت في حكم الميتة، قال ترامب: "كلا، لا أعتقد ذلك".