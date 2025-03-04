شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دراما المتحدة تعزز الوعى والهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تجذب جمهور الوطن العربى للشاشة الصغيرة مرة أخرى، ولهذا أصبحت واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربى، بعدما نجحت فى تحقيق طفرة على الساحة الإعلامية بشكل عام والدرامية بشكل خاص.

وأوضح القطامى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساهمت خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال فى إثراء الدراما الرمضانية لعام 2025، وذلك من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة من المسلسلات التي تناقش قضايا اجتماعية هامة وتعزز الوعي والهوية الوطنية، فى الأعمال التى تتناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، مثل الصراعات الأسرية، والفساد، وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، كما تساهم في تعزيز الوعي بقضايا مهمة مثل الصحة النفسية، وحقوق المرأة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأشار النائب عمرو القطامى، أن المتحدة تقوم بدور مهم جدا ومؤثر من خلال الدراما وإنتاج مسلسلات للأطفال، مما يلعب دورا في تشكيل شخصيتهم وتعزيز الوعي لديهم وترسيخ الهوية المصرية، ومن ثم ارتكزت الأعمال الفنية التى تقدمها الشركة على تحقيق عدد من الأهداف السامية، أبرزها الارتقاء بالوعي الفكري لدى المواطنين وبناء الوعي وتشكيل الوجدان.