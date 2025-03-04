شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة تواصل جهودها الخيرية تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واصلت جمعية رسالة فرعي الزقازيق وفاقوس فعالياتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت جمعية رسالة فرع الزقازيق بتوزيع 500 وجبة ساخنة يومية للإفطار على مدار الشهر الفضيل في قري مركز الزقازيق، بمشاركة 100 متطوع يوميًا.

وفي نفس السياق، قامت جمعية رسالة فرع فاقوس بتجهيز وتعبئة 1000 كرتونة غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى مركز فاقوس، بحضور 100 متطوع.

تواصل مؤسسات التحالف الوطني بذل جهودها في خدمة المجتمع، ساعيين إلى توسيع نطاق مساعداتهم الإنسانية لتشمل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم لهم في أوقات الفرح والتحدي على حد سواء، مع تأكيدهم على أهمية العمل التطوعي في تحقيق أهدافهم الإنسانية.











