شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى تنظم حملة لتوزيع الوجبات بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتنظيم حملة توزيع وجبات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

حيث قام عدد من متطوعي المؤسسة بتوزيع وجبات جاهزة تحتوي على لحوم، وخضار، وأرز، على الأسر في مناطق متنوعة بالمحافظة، تشمل شارع الروضة، عزبة خليفة، وشبرا، بالإضافة إلى عمال نادي النظافة وأفراد نادي ألعاب دمنهور في شارع 20.

وتم التوزيع عن طريق طرق الأبواب، حيث قام المتطوعون بالتوجه إلى المنازل وتوزيع الوجبات على الأسر بحسب عدد أفرادها، وذلك في وقت الإفطار.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي مؤسسات التحالف الوطني في شهر رمضان المبارك بهدف تقديم الدعم الغذائي والمجتمعي للأسر الأولى بالرعاية.











