شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: دعوة مصر للقمة العربية أثارت غضب إعلام الإخوان وأجنداتهم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن الشعب المصرى كشف حقيقة إعلام الجماعة الإرهابية وما يسعون إليه من خلال محاولاتهم المستميتة لبث الفتنة في نفوس الشعب لتنفيذ أجندات مموليهم، مؤكدا أن الشعب فضحهم بوعيه وخوفه على بلده وتقديره لجهود الدولة المصرية فى فترة ربما الأصعب فى التاريخ الحديث، ولكنها ستمر بسلام بتكاتفنا والتفافنا حول القيادة وثقتنا الكبيرة فى حكمتها وقوتها.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحاته لـ ”الخليج 365” أنه منذ أن دعت الدولة المصرية للقمة العربية الطارئة فقد تركت قنوات الإخوان كل ما يحدث في العالم من كوارث وحروب وكثفت جهودها للتقليل من دور الدولة المصرية في التصدي إلى مخطط إعادة تقسيم الشرق الأوسط ومحاولة تشويه الدولة كالمعتاد منهم في الظروف العصيبة.

يذكر أنه ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة العربية الطارئة والتي دعت إليها الدولة المصرية، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعت إلى إعادة إعمار غزة بهد تهجير سكانه وضمه تحت السيادة الأمريكية وهو ما يترتب عليه تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذى رفضته الدولة المصرية رفض قاطع منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وعززته المواقف العربية والإسلامية والدولية في المراحل اللاحقة.

وبينما تكثف الدولة المصرية جهودها للتصدى إلى مخطط تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تقسيم الشرق الأوسط نجد إعلام الجماعة الإرهابية يحاول مستمرا في شن الهجوم على الدولة وقياداتها والتقليل من دورها في القضية الفلسطينية.

