شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: دراما المتحدة تعكس نبض الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة، تبرز الدراما كأحد أهم الأدوات الثقافية القادرة على تشكيل وعي الجماهير والتفاعل مع قضاياهم، وهو ما تجسده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال إنتاجاتها الدرامية التي لا تكتفي برصد المشكلات الاجتماعية، بل تسهم في تقديم حلول واقعية وتصورات عملية تعكس نبض الشارع المصري.

وأشارت إلى أنه من خلال مسلسلاتها المتنوعة، تحرص المتحدة على تسليط الضوء على القضايا التي تشغل المجتمع، سواء كانت متعلقة بالعلاقات الأسرية، العدالة الاجتماعية، أو التحديات التي تواجه الفئات المهمشة، ما يجعل الدراما وسيلة فاعلة في بناء الوعي وتوجيه النقاش العام نحو القضايا الحقيقية التي تحتاج إلى حلول ملموسة.

واعتبرت " الشبراوي" أن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة هذا العام تؤكد على هذا التوجه، حيث تتناول قضايا جوهرية مثل تأثير العلاقات الزوجية السامة على الأطفال، تحديات المجتمع الريفي أمام الأعراف الظالمة، حقوق المرأة في المطالبة بالعدالة الاقتصادية داخل الأسرة، وكذلك معاناة الأيتام داخل المؤسسات المغلقة. هذه الأعمال لا تكتفي بسرد المشكلات أو استعراض المآسي، بل تقدم معالجات درامية تنحاز للحلول، مستندة إلى رؤى اجتماعية وثقافية تعكس عمق القضايا المطروحة.

وأضاف أنه من خلال شخصيات واقعية وأحداث مأخوذة من صلب المجتمع، تُبنى الدراما على أسس حقيقية تلامس وجدان الجمهور، فتجعله مشاركًا في البحث عن بدائل وأطر إصلاحية، لافتة إلى أن هذا النهج يضع الدراما المصرية في مكانة أكثر تأثيرًا، حيث تتحول من مجرد وسيلة ترفيهية إلى منصة حوار مجتمعي، تنقل نبض الشارع، وتعكس التحولات الثقافية والاجتماعية، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ودفع عجلة التغيير الإيجابي. فحين تتبنى الدراما قضايا المجتمع بوعي ومسؤولية، وتطرحها برؤية جادة، فإنها تصبح قوة ناعمة تسهم في بناء الإنسان وتطوير الفكر الجماعي، وهو ما تعكسه بوضوح خريطة الأعمال التي تطرحها الشركة المتحدة هذا الموسم.