مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع “إطعام” الرمضاني في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 1446هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبد الله العامودي، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية الإندونيسية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الدينية، وفريق من المركز، وذلك في مقر هيئة الزكاة الوطنية بالعاصمة جاكرتا.

ويهدف المشروع إلى توزيع 7.911 سلة غذائية تزن كل منها 32 كيلوجرامًا تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 47.466 فردًا في 4 مناطق بإندونيسيا.

يذكر أن مشروع “إطعام”بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة في شتى بقاع العالم.

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