رفع العلم الإسرائيلي في إحدى ساحات السويداء السورية (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ظهر العلم الإسرائيلي مرفوعاً في مدينة السويداء، التي تقطنها أغلبية درزية في جنوب سوريا، بحسب مقطع فيديو ظهر على موقع التواصل الاجتماعي إكس X "تويتر سابقاً" يوم الثلاثاء.

وأشارت موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أنه بعد فترة وجيزة، ظهر مقطع فيديو يظهر حرق العلم الإسرائيلي.

وجاء النص المكتوب بالعبرية مع مقطع رفع العلم الإسرائيلي في السويداء السورية ليقول :"لقطات غير عادية في سوريا: رجل يرفع العلم الإسرائيلي في ساحة مركزية في عاصمة الدروز السويداء في جنوب البلاد، في ظاهر الأمر كعلامة على التقدير للدعم الإسرائيلي للدروز في سوريا".