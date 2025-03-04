عاجل: ترامب يأمر بإيقاف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا يوم الاثنين، بعد أيام من طرده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض عقب اجتماع ساخن في المكتب البيضاوي بين الزعيمين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست إن التعليق سيظل ساري المفعول حتى يظهر المسؤولون الأوكرانيون التزاما بحسن نية بمفاوضات السلام.

وقال المسؤول "لقد أوضح الرئيس أنه يركز على السلام. ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضًا، نحن نقوم بإيقاف مساعداتنا ومراجعتها للتأكد من أنها تساهم في إيجاد حل."

وأشار المسؤول إلى أن التوقف المؤقت هو رد مباشر على سلوك زيلينسكي خلال الأسبوع الماضي.

كما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بتنفيذ التوجيه، الذي من شأنه أن يوقف شحن كل المعدات العسكرية الأميركية غير الموجودة بالفعل في أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة في أوروبا والتي كانت متجهة إلى الدولة التي مزقتها الحرب.