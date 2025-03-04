اجتماع تحضيري للقمة العربية الطارئة بالقاهرة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع التشاوري التحضيري لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، والذي يأتي قبيل انعقاد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.
وبحثت المشاورات الوزارية مستجدات الأوضاع الفلسطينية، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وخطط إعادة إعمار غزة.
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