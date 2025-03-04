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اجتماع تحضيري للقمة العربية الطارئة بالقاهرة

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اجتماع تحضيري للقمة العربية الطارئة بالقاهرة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع التشاوري التحضيري لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، والذي يأتي قبيل انعقاد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

وبحثت المشاورات الوزارية مستجدات الأوضاع الفلسطينية، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وخطط إعادة إعمار غزة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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