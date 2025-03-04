الرئيس اللبناني: زيارة السعودية تقديرا لدورها في استقرار لبنان

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض الرئيس اللبناني حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق إن السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
وانتُخب الرئيس عون، الذي كان قائداً للجيش، رئيساً للجمهورية اللبنانية في يناير الماضي بعد أكثر من عامين على شغور المنصب، وأتاح تراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة، لا سيما حزب الله، انتخاب رئيس قوي للبنان يتمتّع بدعم المجتمع الدولي، كما يرى محللون.
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