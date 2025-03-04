فاراج: عدم ارتداء زيلينسكي بدلة وحذاء نظيف "وقاحة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أثار نايجل فاراج انتقادات شديدة يوم الاثنين بعد أن أشار إلى أن اجتماع فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان ليصبح أفضل لو ارتدى الرئيس الأوكراني بدلة عندما ذهب إلى البيت الأبيض.

وقال زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة وحليف ترامب إن الرئيس الأميركي "عتيق وكلاسيكي الطراز بشكل لا يصدق" بشأن ملابس الناس في المكتب البيضاوي - وأشار إلى أن هذا ربما يكون قد غذى اندفاع ترامب الدرامي، إلى جانب نائبه جيه دي فانس، بشأن الدعم الأميركي لأوكرانيا يوم الجمعة.

وقال فاراج لقناة إل بي سي: "إذا ذهبت إلى البيت الأبيض، فسأحرص على ارتداء بدلة، وأن تكون حذائي نظيفة". وأضاف أن الرئيس الأوكراني كان غير حكيم "بأنه سقط أرضا ولم يُظهر أي احترام لرجل نعلم جميعًا أنه قديم الطراز للغاية في هذا الأمر".

وقال فاراج، وهو من المؤيدين المتحمسين للرئيس ترامب والذي حضر حفل تنصيبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن جزءا من شخصية ترامب هو رغبته في أن يرتدي الناس ملابس مناسبة.

وأضاف فاراج: "قال ترامب في كثير من الأحيان: نعم، أحذية جيدة، أحذية رائعة. إذا كنت ستذهب إلى هناك بعقلية إيجابية، فربما كان ينبغي لزيلينسكي أن يفكر في ذلك".

وارتدى زيلينسكي مرارا وتكرارا ملابس ذات طابع عسكري منذ الغزو الروسي الكامل لبلاده في عام 2022، تضامنا مع القوات الأوكرانية التي تقاتل على الخطوط الأمامية، وكوسيلة لتذكير الناس خارج أوكرانيا بأن بلاده تتعرض للهجوم.

خلال لقائه الأسبوع الماضي، ارتدى زيلينسكي قميصًا أسودًا على الطراز العسكري، مزينًا بالرمز الأوكراني.

وعندما سأله المراسل براين غلين، كبير مراسلي البيت الأبيض لشبكة "صوت أميركا" المحافظة، في المكتب البيضاوي عن سبب عدم ارتدائه بدلة، قال زيلينسكي إنه سيفعل ذلك بعد انتهاء الحرب.

لكن فاراج قال عن الزي العسكري الذي يرتديه زيلينسكي: "هناك أوقات لارتدائه، وهناك أوقات لا ينبغي ارتداؤه فيها".

وقال زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة، الذي اتخذ نهجا أكثر تشككا تجاه الدعم البريطاني لأوكرانيا، إن زيلينسكي "بالغ في لعب أوراقه" وكان "غير حكيم للغاية" عندما أخبر الولايات المتحدة بما سيحدث إذا لم تدعمه.

وعندما سُئل عما إذا كان سيعامل ضيفًا بالطريقة التي عامل بها ترامب زيلينسكي، قال: "لا أتوقع أن يعاملني الضيف بوقاحة في منزلي. بالتأكيد لا. أتوقع من الضيف أن يعاملني باحترام".

ولكنه أضاف عن الزعيمين الأميركيين: "أنا لا أدافع عما فعلاه".

انقض حزب المحافظين المعارض في بريطانيا - الذي يتنافس مع فاراج على الأصوات على يمين السياسة البريطانية - على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة يوم الاثنين.

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل: "نايجل فاراج مخطئ تماما"، ووصفت لغته بأنها "خاطئة أخلاقيا وغير منتجة دبلوماسيا".

"في هذا الوقت غير المؤكد والخطير، نأمل أن يضع أعضاء البرلمان من جميع الأطياف مصلحتنا الوطنية في المقام الأول، بدلاً من ممارسة السياسة".

كما انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي إد ديفي تصريحات فاراج، وقال زعيم الحزب الوسطي لرئيس منظمة الإصلاح في المملكة المتحدة إنه "أظهر مرة أخرى ألوانه الحقيقية كمتحدث باسم ترامب هنا في بريطانيا".

وأضاف أن "زيلينسكي أظهر الشجاعة والنزاهة في تلك الغرفة - في تناقض صارخ مع نهج فاراج الجبان في لعق حذاء ترامب".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نايجل فاراج