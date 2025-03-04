شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دراما المتحدة تساهم فى تعزيز الوعى وأعادت المشاهد للشاشة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور كبير في تعزيز ودعم صناعة الدراما، واستطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تجذب جمهور الوطن العربى، مؤكدًا أن المتحدة استعادت دور الدراما كأكبر قوة ناعمة تسيطر على ثقافة الشعوب بدلًا من اقتصارها على التسلية والامتاع والترفيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تتناوله دراما رمضان من تناول قضايا مهمة، سواء اجتماعية، أو تاريخية وثقافية وترفيهية بما يتناسب مع قيم المجتمع المصري والمجتمع العربي، ومن ثم فالشركة تعمل على تقديم محتوى درامي وبرامجي وترفيهي مميز للمشاهد المصري والعربي، راعت فى الأعمال جميعها التنوع ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي والشعبي وغيرها.

وأكد عمرو هندي، أن الشركة تقدم أعمال فنية تناسب جميع الأعمار وتخاطب كافة شرائح المجتمع، وهو ما يجعلها تساهم في النهوض بصناعة الدراما خلال السنوات الأخيرة، وتستمر جهود المتحدة خلال شهر رمضان الحالي لتقدم وجبة دسمة متنوعة للمشاهد ما بين مسلسلات وبرامج، تساهم في تعزيز الوعي لدى المشاهد والحفاظ على الهوية المصرية، متابعا:" هذه الجهود والأعمال المتميزة التي تساهم في تشكيل الوعي لدى الأطفال وتعزيز الهوية المصرية لديهم، بجانب الدور التثقيفي والتنويري".

وأشار هندى، إلى أن الشركة المتحدة نجحت فى تحقيق طفرة على الساحة الإعلامية بشكل عام والدرامية بشكل خاص قبل أن يمر على تأسيسها ثمانية أعوام، وأصبحت واحدًا من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربى، ومن ثم أصبحت تتناول العديد من القضايا المجتمعية والتاريخية وهو ما يعكس قوة الدراما فى تناول القضايا التي تشغل الرأى العام وتمس فئات كثيرة من الجمهور.