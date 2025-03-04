شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: القمة العربية الطارئة خطوة لدعم إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب زكي عباس، أن استضافة القاهرة غداً، 4 مارس، للقمة العربية الطارئة التي ستناقش تطورات القضية الفلسطينية وخطة إعادة إعمار غزة، مؤكدا أهمية هذه القمة، التي تأتي في توقيت حساس، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من مستجدات سياسية، إلى جانب التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار عباس، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القمة تمثل فرصة لتوحيد المواقف العربية والتأكيد على ضرورة تقديم دعم متكامل لإعادة إعمار غزة، التي تعرضت لدمار واسع خلال الأحداث الأخيرة.



وأضاف النائب زكي عباس، أن استضافة القاهرة لهذه القمة تأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز التضامن العربي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن مصر كانت ولا تزال داعماً رئيسياً في كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن تخرج القمة بقرارات عملية لتعزيز الجهود العربية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تحسين حياة سكانه، ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي مصر لدعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وطالب النائب زكي عباس، بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.