شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق مبادرة "خير رمضان" بالقليوبية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية تم إطلاق مبادرة "خير رمضان" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف المتواصلة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة خلال الشهر الفضيل، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، سيقوم التحالف بتوزيع 101 ألف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة مجاهد نصار والجمعيات الأهلية بالمحافظة، لتوفير المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان. كما سيتم توزيع 4000 وجبة إفطار يوميًا من خلال المطابخ الخيرية التي أقامها التحالف الوطني، لتوفير وجبات ساخنة للأسر المحتاجة في مختلف أنحاء المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقيم التحالف الوطني موائد الرحمن في مختلف المدن والقرى بالمحافظة لإفطار الصائمين وتوفير وجبات ساخنة لهم.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بمواصلة جهوده في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، خاصة في شهر رمضان المبارك، شهر التكافل والتراحم.















