شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان تواصل تقديم الدعم ضمن مبادرة "إيد واحدة" في عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار مبادرة "إيد واحدة" التي تهدف إلى تعزيز جهود العمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بتوزيع كراتين المواد الغذائية في اربع محافظات مختلفة وإعادة إعمار بعض المنازل في بني سويف.

وقد شملت أنشطة الجمعية توزيع 6000 كرتونة مواد غذائية في عدة مناطق بمحافظة الفيوم، حيث استفادت الأسر في مراكز الفيوم، سنورس، أطسا، وأبشواي، كما تم توزيع كراتين أخرى في محافظة بني سويف، بما في ذلك مراكز أهناسيا، بني سويف، الفشن، والواسطى، لتستفيد 6000 أسرة أيضًا.

في محافظة المنيا، تم توزيع نفس الكمية من المواد الغذائية على 6000 أسرة في مراكز ملوي، سمالوط، وأبو قرقاص. كما شملت الأنشطة محافظة البحيرة، حيث تم توزيع 6000 كرتونة في مراكز حوش عيسى، أبو المطامير، كوم حمادة، وأبو حمص.

إضافة إلى ذلك، قامت جمعية الأورمان بتقديم الدعم في مجال إعادة إعمار المنازل، حيث تم تأهيل وإعادة إعمار 50 منزلًا في قرية نور الدين بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ليشمل هذا الدعم 50 أسرة في المنطقة.

تستمر الجمعية في مساعيها الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني من خلال تقديم الدعم الغذائي والإعمار للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.