شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: رد مصر الشجاع على تصريحات ترامب أخرس إعلام الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الرد المصري الشجاع على تصريحات الرئيس الأمريكي بالإضافة إلى دعوتها إلى القمة العربية الطارئة، وضع إعلام الجماعة الإرهابية ولجانهم الإلكترونية في موقف صعب، حيث أثبتت الدولة المصرية أن كل ما يشاع عنها ما هو إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة وهو ما جعلهم يزدادون في حملات تشويهم للدولة المصرية حتى لا يقع كل المجهود الذى بذلوه طيلة الفترة الماضية على الأرض.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن هذا ما اعتدنا عليه من إعلام المطاريد وأبواقهم على مدار السنوات الماضية وستظل مستمرة في مسلسل بث الفتنة طالما يستمر الممول في تمويلها من أجل النيل بالدولة المصرية، وشدد على أن الوعى المصري حاليا يفوق كل المراحل التي مرت على الدولة المصرية في الأوقات السابقة وقادر على التمييز بين الأخبار المتداولة وأصبح على دراية كبيرة بمخططات أهل الشر ومحاولاتهم المستميتة لتفكيك النسيج الوطنى من خلال بث السموم في عقول الشعب.

يذكر أنه ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة العربية الطارئة والتي دعت إليها الدولة المصرية، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعت إلى إعادة إعمار غزة بهد تهجير سكانه وضمه تحت السيادة الأمريكية وهو ما يترتب عليه تصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذى رفضته الدولة المصرية رفض قاطع منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وعززته المواقف العربية والإسلامية والدولية في المراحل اللاحقة.

وبينما نجد الدولة المصرية تكثف جهودها للتصدى إلى مخطط تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تقسيم الشرق الأوسط نجد إعلام الجماعة الإرهابية يحاول مستمرا في شن الهجوم على الدولة وقياداتها والتقليل من دورها في القضية الفلسطينية.