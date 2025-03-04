شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ينعى زميله اللواء حاتم حشمت عضو مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نعى النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، اللواء حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين إن اللواء حاتم حشمت كان دمث الخلق وزميلًا فاضلًا، ويحظى باحترام كل زملائه في مجلس الشيوخ.

ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

