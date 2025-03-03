شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع أسعار المستهلك.. تراجع معدل التضخم في فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النقل والأغذية

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي.وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار المستهلك في فنلندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1% سنويًا مقابل 7ر1% خلال الشهر السابق، وجاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المرافق بنسبة 69ر0% خلال فبراير الماضي.وتراجع معدل تضخم أسعار النقل إلى 60ر0% مقابل 97ر1% خلال يناير. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 53ر1% سنويا خلال فبراير، مقابل 93ر0% خلال الشهر السابق.وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار وفقا للمؤشر الموحد خلال الشهر الماضي، بنسبة 5ر0% مقابل 4ر0% خلال الشهر السابق.