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تأخير أكثر من 150 رحلة في مطار بلتيمور واشنطن الدولي

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أ ب - بالتيمور 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مطار بالتيمور واشنطن ثورجود مارشال الدولي في تأخير رحلات جوية عدّة واضطرابات أخرى في حركة السفر الجوي.
وأوضح مسؤولون في المطار، إن انقطاع التيار أثر على مناطق بالصالة الرئيسية ومرآب وقوف السيارات المجاور.

إرجاء أكثر من 150 رحلة

وجرى إرجاء أكثر من 150 رحلة وإلغاء عدد قليل منها حتى منتصف فترة الصباح، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية.

وأبلغ عن الانقطاع في حوالي الساعة 0740 صباحًا، ونجم عن سقوط خط كهرباء بالقرب من المطار.
وتعمل أطقم الشركة على استعادة الطاقة، ونصح مسؤولو المطار الركاب بالتحقق بشأن حالة رحلاتهم الجوية، موضحين أن بعض الرحلات الواردة يجري تحويلها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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