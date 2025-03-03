شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير أكثر من 150 رحلة في مطار بلتيمور واشنطن الدولي والان نبدء بالتفاصيل

إرجاء أكثر من 150 رحلة

الدمام - شريف احمد - تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مطار بالتيمور واشنطن ثورجود مارشال الدولي في تأخير رحلات جوية عدّة واضطرابات أخرى في حركة السفر الجوي.وأوضح مسؤولون في المطار، إن انقطاع التيار أثر على مناطق بالصالة الرئيسية ومرآب وقوف السيارات المجاور.وجرى إرجاء أكثر من 150 رحلة وإلغاء عدد قليل منها حتى منتصف فترة الصباح، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية.وأبلغ عن الانقطاع في حوالي الساعة 0740 صباحًا، ونجم عن سقوط خط كهرباء بالقرب من المطار.وتعمل أطقم الشركة على استعادة الطاقة، ونصح مسؤولو المطار الركاب بالتحقق بشأن حالة رحلاتهم الجوية، موضحين أن بعض الرحلات الواردة يجري تحويلها.