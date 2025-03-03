البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقيم البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إفطارًا رمضانيًا يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز قيم الخير والتواصل بين الوفود الدبلوماسية.

‎وتتزامن هذه المبادرة مع أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تهدف المملكة من خلالها إلى ترسيخ روح التآخي والتقارب بين ممثلي الدول والمنظمات الدولية، تأكيدًا على القيم التي تؤمن بها المملكة في مجال التسامح والتعايش وتعزيز الحوار بين الثقافات.

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