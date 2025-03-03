اخبار العالم

البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقيم البعثة الدائمة للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إفطارًا رمضانيًا يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز قيم الخير والتواصل بين الوفود الدبلوماسية.

‎وتتزامن هذه المبادرة مع أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، حيث تهدف المملكة من خلالها إلى ترسيخ روح التآخي والتقارب بين ممثلي الدول والمنظمات الدولية، تأكيدًا على القيم التي تؤمن بها المملكة في مجال التسامح والتعايش وتعزيز الحوار بين الثقافات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا