سفير المملكة لدى باكستان يقيم حفل إفطار رمضاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، حفل إفطار رمضاني، حضره عدد من الوزراء في الحكومة الباكستانية ونواب البرلمان الوطني وأعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء الجمعيات الإسلامية، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى إسلام آباد، والملاحق ومديري المكاتب السعودية التابعة للسفارة.

وهنأ السفير المالكي الحضور بشهر رمضان المبارك، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية.

فيما نوه المسؤولون الباكستانيون حاضرو الحفل، بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة لجمع كلمة المسلمين ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، فضلًا عن مواقفها النبيلة تجاه باكستان وشعبها في كل المحن والأوقات الصعبة.

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