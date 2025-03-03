الرئيس الأمريكي يُعلّق على قول الرئيس الأوكراني إن إنهاء الحرب “لا يزال بعيداً للغاية” .. ترامب: هذا أسوأ تصريح لزيلينسكي ولن نتحمله لفترة أطول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يريد السلام، مؤكداً أن واشنطن لن تتحمله لفترة أطول.

وعلى حسابه بموقعه “تروث سوشيال” نشر ترامب صورة لتصريحات أدلى بها زيلينسكي وأكد فيها أن “نهاية الحرب مع روسيا بعيدة للغاية”. وعّلق ترامب كاتباً: “هذا هو أسوأ تصريح يمكن أن يصدر عن زيلينسكي، ولن تتحمله أمريكا لفترة أطول! هذا ما كنت أقوله، زيلينكسي لا يريد السلام طالما أنه يحظى بدعم أميركا، وأوروبا”.

وفقا للعربية : تابع ترامب: “في الاجتماع الذي عقدته مع زيلينسكي، صرحت بشكل قاطع أن أوكرانيا لا تستطيع القيام بالمهمة بدون الولايات المتحدة – ربما لم يكن تصريحاً رائعاً من حيث إظهار القوة ضد روسيا. بماذا يفكرون؟”.

زيلينسكي: نهاية الحرب بعيدة للغاية

وكان زيلينسكي قد قال في تصريحاته الأخيرة التي أثارت حفيظة ترامب إن اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا “لا يزال بعيداً للغاية”، مضيفاً أنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأمريكي على الرغم من علاقاته المتوترة في الفترة الأخيرة مع الرئيس الأمريكي.

وقال زيلنسكي “أعتقد أن علاقتنا (مع الولايات المتحدة) ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية”، في إشارة إلى دعم واشنطن خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن زيلينسكي قوله في مؤتمر صحفي باللغة الأوكرانية قبل مغادرته لندن مساء الأحد: “أعتقد أن أوكرانيا لديها شراكة قوية بما يكفي مع الولايات المتحدة” للحفاظ على تدفق الدعم.

وكان زيلينسكي متفائلاً على الرغم من الاضطرابات الدبلوماسية الأخيرة بين الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا بمعدات عسكرية ومساعدات مالية.

ويعد تحول الأحداث غير مرغوب فيه بالنسبة لأوكرانيا، التي يواجه جيشها الضعيف صعوبة في التصدي للقوات الروسية الأقوى.

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