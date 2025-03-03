ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال ترامب في بيان مكتوب اليوم الاثنين: “أرسل أطيب تحياتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.

وأكد أن الحريات الدينية جزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا للعربية : أضاف: “نؤكد عزمنا على بناء مستقبل من السلام والاعتراف بالكرامة المطبوعة على كل روح بشرية”.

وأعلنت معظم الدول العربية بدء شهر رمضان يوم السبت الماضي بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الجمعة.

ويحل شهر رمضان هذا العام بينما لا تزال عدة مناطق عربية كغزة والسودان تعاني من ويلات الحرب وتبعاتها.

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