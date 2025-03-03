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معبر رفح البري يستقبل 25 مصابًا فلسطينيًا

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سارة السيد 0 تبليغ

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  • معبر رفح البري يستقبل 25 مصابًا فلسطينيًا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معبر رفح البري اليوم 25 مصابًا فلسطينيًا و32 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بينما واصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية بالقطاع.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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