معبر رفح البري يستقبل 25 مصابًا فلسطينيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معبر رفح البري اليوم 25 مصابًا فلسطينيًا و32 مرافقًا لهم، قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بينما واصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية بالقطاع.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، بأن المصابين والمرضى الفلسطينيين نُقلوا إلى مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

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