خطوات عقد قمة ترامب - بوتين تتسارع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت قناة شبكة CNN الأميركية عن أن الاستعدادات لتنظيم قمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين تتسارع الآن.

وقالت الشبكة إن هناك "تفاؤلًا متجددًا" في موسكو بأن المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستتراجع الآن إلى مرتبة أدنى من الصفقات الاقتصادية "المربحة المحتملة" بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتقول الشبكة إن هذه الصفقات تُطرح بالفعل خلف الأبواب المغلقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الروسية الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية، وذللك لبحث تحقيق سلام في حساب أوكرانيا. تتسارع الآن.

وتأتي هذه الأنباء عن تسارع خطوات انعقاد القمة، بعد أن غادر الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن مبكرًا دون التوقيع على صفقة معدنية مع الولايات المتحدة بعد جدال متوتر مع ترامب ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أمام الصحفيين.

وقالت المصادر لشبكة CNN إن الخلاف بين ترامب وزيلينسكي في 28 فبراير كان حافزًا إضافيًا للجولة التالية من المحادثات بشأن استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والتي ستقام في الأسابيع المقبلة.

وقد يعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي في إحدى دول الخليج، ربما في الرياض.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات في 18 فبراير في المملكة العربية السعودية أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الغزو الروسي الكامل، حيث جلس وفد روسيا بقيادة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين آخرين.

وبينما لم تتم دعوة أوكرانيا للمشاركة، فإنه بعد الاجتماع الأولي، حدد روبيو ثلاثة أهداف رئيسية اتفق الجانبان على متابعتها.

وتشمل هذه الخطوات إعادة موظفي السفارة في واشنطن وموسكو، وتشكيل فريق رفيع المستوى لتسهيل محادثات السلام في أوكرانيا، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.