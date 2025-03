بوتين يتلاعب بترامب "المخدوع"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يقول لوري بريستاو، الذي كان سفير المملكة المتحدة في روسيا من يناير 2016 حتى يناير 2020: "لقد قمت بترجمته ذات مرة لأحد وزرائنا على أنه 'كذبة ضخمة وواضحة نعلم جميعاً أنها لا يمكن أن تكون صحيحة، لكنني سأخبرك بها على أي حال'".

إنها فكرة تجسد جوهر فن الدولة عند فلاديمير بوتين، وهي تدور حول السلطة.

ويضيف لوري: "لقد تم ذلك لي مراراً وتكراراً في الاجتماعات. ليس الهدف بالضرورة إقناعك بأن روايتهم صحيحة. الهدف هو زرع الشك في الحقيقة، عن طريق إلقاء الكثير من الفوضى حول الموضوع لدرجة أنك تفقد الرغبة في الاستمرار، وتشعر بالإحباط".

في عام 2014، على سبيل المثال، بعد أن تم إسقاط الطائرة الماليزية MH17 بصاروخ بوك روسي الصنع فوق شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصاً على متنها، قامت الكرملين بتغذية الأساطير إلى الصحافة. شملت تلك الأساطير أولاً الادعاء بأن الطائرة تم إسقاطها من قبل أوكرانيا، ثم قصة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد ملأت طائرة بالجثث وأطاحت بها لتشويه سمعة الدولة.

إن هذا النوع من "الورانيا" هو ما غذى عزل روسيا على الساحة الدولية. قبل أن تجعل الغزو الكامل لأوكرانيا بوتين منبوذاً دولياً، كانت موسكو على بُعد مسافة طويلة عن الغرب.

يبدو أن دونالد ترامب غير مدرك تماماً لسجل روسيا، أو على الأقل لا يهتم. لقد بدأ مهمة لإعادة ضبط العلاقات مع موسكو ووعد بـ "إنهاء تلك الحرب" في أوكرانيا. من خلال ذلك، صدم المجتمع الدولي بإحداث انقلاب في السياسة الخارجية الغربية، حيث أعاد فتح العلاقات مع الرئيس الروسي واستبعد تقديم ضمانات أمنية أمريكية أو عضوية حلف الناتو لأوكرانيا.

بعد لقائه مع كير ستارمر، رئيس الوزراء، يوم الخميس، قال ترامب للصحفيين إن بوتين "سيحفظ كلمته" إذا تم تأمين اتفاق سلام. ولكن حتى إذا كان اتفاق السلام في صالح بوتين، فإنه لن يتجاوز حقيقة أن روسيا أصبحت مدمنة على الحرب من الناحية الاقتصادية والإيديولوجية.

يعاني اقتصاد روسيا من وطأة الحرب، مع مشاكل مثل نقص العمالة، والعقوبات، وارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة القياسية. لكن، على الرغم من ذلك، أصبحت الحرب هي المحرك الوحيد المتبقي للنمو.

بعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبحت الدعاية القومية المناهضة للغرب أيضاً أساس قوة بوتين.

يقول سايمون جونسون، أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والرئيس السابق لقسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي (IMF): "بوتين لا يريد السلام ولن يتسوى". ويضيف: "هو يستمتع بالحرب. الأمر فظيع. لكنه لا يريد إنهاء الحرب".

يعتقد ترامب أن إقامة روابط اقتصادية مع أوكرانيا ستكون كافية لردع الصراعات المستقبلية. لكن اتفاق السلام لن يطفئ نار الإمبريالية التي في قلب بوتين.

ويقول جونسون: "ترامب مخدوع بشكل كبير من قبل بوتين". ويضيف: "ترامب يريد فوزاً سريعاً. يريد انتصاراً وعرضاً، وبوتين سيلعبه. إنه يُستَغَل".

استسلام ترامب

عالم ترامب يبدو غير مبالٍ بكل هذا. حتى الآن، منح سلسلة من التنازلات لروسيا في محاولة لجذب بوتين نحو السلام.

أولاً، كان هناك تبادل للسجناء، حيث قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، إنه "قضى الكثير من الوقت مع الرئيس بوتين، يتحدث، ويطور صداقة، وعلاقة معه".

ثم جاءت مكالمة استغرقت 90 دقيقة بين ترامب وبوتين، واجتماع بين مسؤولين أمريكيين وروس في الرياض، ثم مزيد من المحادثات الأسبوع الماضي في إسطنبول.

في الشهر الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية ضد قرار أوروبي يدين الغزو الكامل لروسيا لأوكرانيا باعتباره هجوماً غير مبرر – وهو تصويت امتنعت عنه حتى الصين، أقوى حليف لروسيا.

جون بولتون، الذي عمل مستشاراً للأمن القومي خلال إدارة ترامب الأولى، وصف الرئيس الأمريكي بأنه "دمية في يد بوتين".

ويقول بولتون: "هذا في الأساس استسلام للموقف الروسي".

يعتقد ترامب أن السياسة الخارجية مبنية على العلاقات الشخصية، لكن بوتين لا يتحرك بالعلاقات الشخصية.

ويضيف بولتون: "هو بارد الدماء تماماً في متابعة مصالح روسيا الوطنية". "ترامب لا يفهم ذلك. يعتقد أنه وصديقه بوتين هما أصدقاء".

"هذا العميل السابق في الـ KGB كان يManipuliert لعدة أسابيع لتحقيق ما يريد، وترامب لا يدرك حتى ذلك".

قد يتمكن الرئيس من تأمين وقف إطلاق النار، لكن أي نوع من السلام سيكون مؤقتاً فقط. سيستخدم بوتين الوقت لإعادة التسلح.

ويقول بولتون: "إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار عبر الخطوط الأمامية الحالية، أعتقد أنه سيتجمد ليشكل حدوداً جديدة".

ما سيحدث بعد ذلك سيكون له تداعيات جيوسياسية كبيرة. بعيداً عن طموحات بوتين الشخصية، فإن الصين تراقب عن كثب بحثاً عن إشارة إلى مدى اهتمام الغرب إذا قررت الصين التحرك نحو تايوان.

ويقول بولتون: "أعتقد أن حساباتهم هي أنه إذا كانت الولايات المتحدة وحلف الناتو لن يقفا في وجه العدوان في قارة أوروبا، فمن غير المرجح أن تفعل الولايات المتحدة أي شيء كبير في مكان بعيد مثل تايوان". "إنه أمر خطير للغاية".

يقول تيموثي آش من برنامج روسيا وأوراسيا في "تشاتام هاوس" إن ترامب قد لا يهتم ببساطة. "بالنسبة له، أوكرانيا هي مشكلة أوروبية. أعتقد أن ترامب سيوافق على أي شيء للحصول على وقف إطلاق نار سريع ولن يهتم ما إذا كان مستداماً، فهذا أمر يخص الأوروبيين لحله".

ماذا ينبغي على القادة الأوروبيين فعله؟ يجب على ستارمر وماكرون زيادة الدعم المالي لأوكرانيا حتى تتمكن من شراء الأسلحة الأمريكية، يقول جونسن.

ويؤكد السير بيل أن أفضل طريقة لفعل ذلك ستكون من خلال الاستيلاء على 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة – وهي فكرة دعمها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لكنها قوبلت بانتقادات تقول إنها قد تقوض النظام القانوني.

يقدم بولتون اقتراحاً أرخص، ولكنه ربما أكثر إثارة للجدل. أفضل شيء يمكن أن يفعله القادة الأوروبيون هو إقناع ترامب بأن دعم أوكرانيا يخدم مصالحه الشخصية، كما يقول.

ويقول بولتون: "لا قيمة للحديث عن ما سيحدث في أوكرانيا. لن يحركه ذلك حقاً للحديث عن ما هي مصالح الولايات المتحدة الوطنية. كل شيء مع ترامب شخصي وهو يريد جائزة نوبل للسلام". ويضيف: "يجب على ستارمر أن يعرض عليه ترشيحه لهذه الجائزة".

إذا فاز ترامب بالجائزة، فهناك احتمال كبير أن يكون هناك سخرية مريرة. بينما تستمر آلة الحرب الروسية في العمل، لا يعتقد الكثيرون أن أي اتفاق سلام قد يدوم.

*إعد هذا التقرير بناء على مقال صحيفة التلغراف

بعنوان: Trump is being played by Putin – Russia will never accept a peace deal