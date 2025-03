شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى مسلسل قلبى ومفتاحه.. كيف تناول الشرع والقانون قضية المحلل والان مع تفاصيل الخبر

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، وذلك مع ازدياد وتعدد حالات الطلاق داخل الأسر المصرية، وفقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

في هذا السياق، حسمت دار الإفتاء المصرية، حكم زواج المحلل، او زواج المرأة المَبْتوتة –أى: المطلقة ثلاثًا - لكى تحل للزوج الأَوَّل، - وهو ما يُعْرَف بـ"الزواج بشَرْط التحليل"- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء، فقد روى عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له" - أخرجه الترمذى - واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ، وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: "ذاك السِّفَاح" (رواه البيهقى) - والسِّفَاح أى: الزنا.



إلا أن القانون في تلك القضية لم يجد مسوغ للعقاب في تلك الجريمة والتي من وجه نظر قانونية تتم بعقد صحيح فلا مجال لتجريم زواج المحلل ، الا انه القانون واجه الصفحات الخاصة بـ"المحلل الشرعى" على مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرها جريمة اتجار بالبشر ،لان عقد "المحلل" يتم بمقابل مالى .

فنصت المادة (4) من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على ان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يُعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.



ونص فى المادة (5) من القانون على "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

و جاءت المادة (6) لتنص على يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية :

1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

2- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.

3- إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

6- إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.