شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: المتحدة نجحت فى أن تكون الدراما الرمضانية انعكاسا للواقع المصري والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ ظهورها على الساحة الإعلامية المصرية تلعب دورا متزايدا عاما بعد عام فى صناعة الوعى، ونشره بشكل مكثف وهادف من خلال أعمالها الدرامية التى تنتجها طوال العام وتركز فيها فى شهر رمضان، الذى يحظى بأعلى نسبة مشاهدة .

مشيرا إلى أن ما حققته المتحدة أشبه بالمعجزة فى مجال الدراما والإعلام في المواسم الرمضانية الأخيرة، وتجلى فى موسم رمضان الحالى ونجحت فى أن تعود بالإعلام المصرى ليقوم بدوره الأساسى فى بناء الوعى وتوعية المواطنين بالقضايا الوطنية، والتعبير عن قضايا المواطن الحياتية والاجتماعية.

وأكد الشهابى أن الشركة المتحدة نجحت بالفعل فى إعادة الدراما المصرية إلى الطريق الصحيح بعد سنوات من التخبط، وعدم وضوح الرؤية، واستخدمت الدراما لتوضيح صورة مصر الحقيقية أمام المشاهد العربي، مشددا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ألزمت نفسها أن يكون كل ما تقوم به يخدم معركة الوعى، إيمانا منها بدور الإعلام فى بناء الإنسان، فكان الوعى دائما هو الهدف فى كل المحتوى الذى يُقدم عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

وأضاف " رئيس حزب الجيل "، أن الموسم الدرامى الرمضانى أصبح وجبة دسمة تناسب كافة الأذواق، لأنها تمس المجتمع المصرى ومشاكله الحقيقية، لافتا إلى أن واقعية التناول جعلت هذه المسلسلات التى تنتجها الشركة المتحدة هى الأقرب للمواطن لأنه يراها تجسيدا لواقعه وعرضا لمشاكله الحياتية

أكد الشهابي أن "المتحدة" نجحت فى أن تكون الدراما الرمضانية انعكاسا للواقع المصرى، حيث جعلتها مرآة لمصر تظهر جمالها ومقوماتها، وإنجازاتها الحضارية بالإضافة إلى تناولها القضايا الاجتماعية التى تمس الشعب المصري وهويته الاصيلة فى طول البلاد وعرضها: "فى بحرى والصعيد" .

و أشار أن المتحدة قدمت في شهر رمضان الحالى أعمال درامية هادفة تُساهم فى بناء التماسك المجتمعى ونشر القيم المصرية الأصيلة،وجاءت متنوعة ما بين التاريخي والاجتماعي والأكشن.

كما أكد رئيس حزب الجيل حرصه على تسجيل اشادته بإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وادراكها أهمية حماية عقول المصريين من تلك الحرب التي تستهدفهم، بما تقدمه من محتوى اعلامى هادف يحول من سقوط المجتمع كله في هاوية سحيقة مدمرة تأكل الأخضر واليابس وتقضي على ما تبقى من تأثير قوته الناعمة، لافتا إلى أنها وضع خطة متكاملة لإعادة نشر الوعي بين صفوف المصريين واستعادة الريادة الفنية في الوطن العربي والمنطقة بأكملها، عبر إنتاج درامي هادف ووطني، وأعمال فنية بشكل عصري ترسخ القيم الاجتماعية والوطنية، وبهوية مصرية خالصة، وفي الوقت ذاته تتصدى وتواجه كل ما تنشره وتبثه المنصات المعادية والمناوئة للدولة المصرية، والتي تهدف لطمس الهوية المصرية المميزة، التي تضرب جذورها عمق التاريخ، وتقف حائط صد منيع أمام كل الخطط والمحاولات الرامية إلى إشعال الفتن والفوضى داخل الدولة المصرية .

وأضاف الشهابي أن مسلسلات رمضان 2025 تشهد تنوعًا مميزًا، حيث يتواجد اللون الكوميدي والاجتماعي والأكشن والتاريخي والأعمال الوطنية وغيرها من الأعمال بشكل مميز ، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي قدمتها المتحدة تصدر مسلسل "حكيم باشا " المشهد الدرامي الرمضاني باعتباره من أضخم مسلسلات رمضان 2025 هذا العام.

ويشهد رمضان هذا العام عودة النجوم والنجمات إلى المشهد من خلال أعمال متميزة وايضا نجوم شباب من الجنسين ويقدمون دراما ناضجة فى رمضان 2025 تهتم بتجسيد قيم وأخلاقيات وهوية المجتمع المصري وهو ما يستحق الإشادة والمساندة والتحليل المستنير من قبل الجماعة الفكرية والثقافية والإعلامية في سبيل الاستفادة منه في نشر الوعي الإعلامي، المطلوب لدعم القوي الناعمة المصرية بأعتبارها واحدة من أهم أدوات صناعة الوعي وتحصين المواطن واستعادة الريادة المصرية فى محيطها العربى والإقليمي .