الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

ابوظبي - سيف اليزيد - تؤدي الحكومة النمساوية الجديدة اليوم الاثنين اليمين الدستورية. يؤدي أعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة، التي تضم حزب الشعب النمساوي المحافظ والحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب النمسا الجديدة الليبرالي، اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي النمساوي ألكسندر فان دير بيلن. وسيكون المستشار الجديد هو زعيم حزب الشعب النمساوي كريستيان شتوكر، ونائب المستشار الجديد هو زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي أندرياس بابلر. ومن المقرر أن تتولى زعيمة حزب النمسا الجديدة، بياته ماينل-رايزنجر، منصب وزيرة الخارجية النمساوية.