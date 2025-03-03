الاتحاد الأوروبي : ننتظر خطة مصر لإعادة إعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، اليوم الأحد، 2 مارس 2025 ، إن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وتلعب دورًا أساسيًا في أمن واستقرار المنطقة، مشيرةً إلى أن القاهرة لها دور أساسي ولا غنى عنه.

وأضافت "سُويتشا"، خلال مؤتمر صحفي عُقِد بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الاتحاد الأوروبي يستمر في الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وبشأن قطاع غزة ، أكدت "سُويتشا" أن الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، وينتظر مخرجات القمة من أجل رؤية كيف يمكن أن تتناول كل التفاصيل، وكيف يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

وتابع: "بكل تأكيد، بالنسبة لنا نحن سوف ننخرط وسوف نساعد في كل الأوقات، وهذا جزء أساسي من عملية إعاده الإعمار في غزة".

وتحدثت عن حركة حماس قائلة: "بشأن حماس، الأمر واضح حماس ليست هي الطرف المحاور لنا والسلطة الفلسطينية هي الطرف المخوَّل لنا التعامل معه".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر الأموال في بعض المنصات والبرامج المتعددة، وأنه لابد من دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من أجل أن تكون مستعدة لسيطرة وإدارة أمور غزة.

واستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، وعقدت مشاورات سياسية بين الجانبين للتشاور حول العلاقات المصرية الأوروبية والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر : وكالات