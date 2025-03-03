شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس" بسبب مخالفة ضوابط البرامج الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس الفضائية"، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الرياضية، خلال حلقة برنامج "ملعب الشمس" المذاعة بتاريخ 27 فبراير الماضي، والذي يقدمه أحمد الشريف، وذلك بناءً على ما أوصت به لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرر استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الدينية، خلال حلقة برنـــامج "نور الشمس" المذاعة بتــاريخ 1 مارس الجاري، والذي يقدمه الإعلامي علاء بسيوني، وذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد.