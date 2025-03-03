شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تنفيذ 70% من أعمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية تم تنفيذ 70% من أعمال المشروع، قائلا: "هناك مشروع مع السعودية للربط الكهربائي يسير بصورة كبيرة وهناك توافق كبير بيننا وبين السعودية في هذا المشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وطلب مناقشة مقدم من النائب مجد الدين بركات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادى السيليكون المصري"، وطلب مناقشة مقدم من النائبة سماء سليمان، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب مناقشة مقدم من النائب محمد عزمي، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وتابع الوزير: "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية، فيه توافق كبير جدا ونسبة التنفيذ 70% نقل كهرباء من عندنا، و 80 % من المحطة انتهى والكابل تم رميه وسيتم ربطه في شهر مايو، ووقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء، فسيحدث تبادل الطاقة في أوقات الذروة بيننا وبينهم، وعلى آخر يونيو يكون هذا الربط قائم بيننا وبين السعودية، وتبادل الطاقة بين الاتجاهين".

وحول تخفيف الأحمال، قال الوزير: "الأمر يحدده شكل الحمل بتاعنا أثناء اليوم، وأين توجد هذه الأحمال، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي ومعظم الأحمال في الشمال، وهذا يحتاج إلى توطين أحمال ومناطق سكنية في الجنوب".