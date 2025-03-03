شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكشف أمام الشيوخ تفاصيل مشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، أن مصر تعمل على تنفيذ مشروعات ربط كهربائي كبرى، حيث تمضي قدمًا في مشروعي الربط مع اليونان وإيطاليا.

وقال "عصمت" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي شهدت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة ودراسة برلمانية في قطاع الطاقة، إنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية لمشروع الربط مع اليونان بقدرة 3 جيجا وات، والانتهاء من تعيين الاستشاريين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس شركة مشتركة تضم مشغل الكهرباء في مصر واليونان.

وأضاف وزير الكهرباء، أن تنفيذ هذه المشروعات يستغرق ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهو نفس النموذج الذي سيتم تطبيقه في مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، وفي انتظار تأسيس الشركة، مشيراً إلي تحديات فنية تتعلق بتطوير مسار الكابلات، لافتاً إلي العمل على نموذج لتصدير الكهرباء يتيح للدولة الاستفادة من عوائد استغلال الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم التي تشهد مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمين من النواب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : استغلال" وادى السيليكون المصري، وسماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الاجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء "، ومحمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".