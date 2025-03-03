شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينعى النائب حاتم حشمت.. والحكومة تتقدم بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية، ووقف المجلس دقيقة حدادا على روحه، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.

وشهدت الجلسة كلمات من النواب لنعي النائب الراحل، مؤكدين أنه يشهدوا له بحسن الخلق والتعاون مع زملائه وبوطنيته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لمجلس الشيوخ وأسرة النائب الراحل، قائلا: "باسمى واسم الحكومة المصرية ننعى النائب حاتم حشمت، ما رأيته من شهادات من زملائه النواب يشهد له بالتعاون الحسن، ونتقدم لأسرته بخالص التعازي والمواساة وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة".

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "عندما يصلنا إخطار وزير الداخلية سنعلن خلو مكان النائب في المجلس".