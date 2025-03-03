شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: وقف الاحتلال لمساعدات غزة "إعلان حرب ضد الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة تُشكل محطة تاريخية في مسيرة العمل العربي المشترك، والتحديات المصيرية، خاصة في ظل الأوضاع الدامية التي تشهدها غزة والتحديات الإقليمية والدولية التي تُواجه الأمة العربية.

وأشارت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إلى أن انعقاد القمة في هذا التوقيت الحرج يُعد استجابة عاجلة لنداء الدم العربي الذي يُراق في غزة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية.

وأشادت النائبة إيمان العجوز، بالدور القيادي الذي تلعبه مصر في الأزمة الراهنة، مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا في طليعة الدول الداعمة للوحدة العربية والعدالة الدولية، حيث لم تدخر جهدًا في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، سواء عبر معبر رفح أو من خلال الوساطات السياسية لوقف إراقة الدماء.

في سياق متصل، أدانت النائبة إيمان العجوز بشدة رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفت هذا القرار بأنه "جريمة ضد الإنسانية" ومخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن منع الغذاء والدواء عن شعب أعزل يعاني من ويلات الحرب يُعد انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقالت العجوز: "هذا الموقف الإسرائيلي يؤكد أن الاحتلال لا يعترف بحدود الأخلاق أو الإنسانية، وأنه يعمل دائمًا تحت شعار القوة الغاشمة. ولكن التاريخ يُثبت أن القوة وحدها لا تُبني أممًا، بل تُدمرها."

وواصلت: "قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، يعني منع الغذاء والدواء عن شعب أعزل يعاني من ويلات الحرب، يعني حرمان الأطفال من لقمة العيش، والمرضى من العلاج، والعائلات من أبسط مقومات الحياة. هذا ليس قرارًا سياسيًا، بل هو إعلان حرب على الإنسانية نفسها".