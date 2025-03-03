شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يُحيل دراسة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمناقشات التى دارت بشأنها ورد وزير الكهرباء للحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتضمن التقرير سعي الدولة المصرية من خلال رؤيتها مصر 2030 إلى أن يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد والتنافسية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، وأن يتميز القطاع بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة، وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

ووفقا للتقرير، فإنه في إطار الرؤية المصرية السابقة ومع ضغط تداعيات التغيرات المناخية التي تشهدها والتي أدت إلى الدفع بالعمل على التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الطاقة من المصادر الأحفورية التقليدية، قامت الدولة المصرية بوضع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف أن تصل حصة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وقد طورت مصر نسبة مصادر الطاقة المتجددة في تعهداتها الوطنية بحيث تصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.

وكذلك أحال المجلس أيضا، طلبات المناقشة العامة، الطلب المقدم من النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، و لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، و مناقشة طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والمناقشات التى دارت بشأنهم، ورد الوزير للجنة الطاقة والبيئة لدراستهم وإعداد تقرير بشأنهم.