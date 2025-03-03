شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء يستدعى التوسع فى الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن ملف الطاقة والطاقة المتجددة، الذي يناقشه المجلس، يعد من أهم القضايا التي تواجه الدولة، مشيدًا بالجهود المبذولة في إعداد التقارير المقدمة حول هذا الموضوع، والتي تشكل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، لخدمة الأجيال القادمة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هناك ترابطًا وثيقًا بين مناقشات اليوم حول الطاقة والتقارير التي تم مناقشتها سابقًا بشأن دعم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة، وخاصة الكهرباء، تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، مما يضعف القدرة التنافسية للمصدرين المصريين في الأسواق العالمية، نظرًا لثبات أسعار التصدير بالدولار، بينما تتزايد تكاليف الإنتاج محليًا.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بدلاً من العمل بشكل منفصل، كما دعا إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، لتسهيل دخول المستثمرين وتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بتحرير سوق الكهرباء، أشار عبدالعزيز إلى أن غياب المنافسة في قطاع توليد الكهرباء يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث تهيمن ثلاث شركات حكومية فقط على عمليات النقل والتوليد والتوزيع. وشدد على أهمية إعادة النظر في هذه الهيكلة لضمان عدم تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية غير مبررة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى معاناة المواطنين، خاصة الفلاحين في المنصورة، من الارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف الأعباء عنهم، وتجنب المزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.