شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ يدعو لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن ملف الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الحرارية، يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية، لافتاً إلي أن أحدث تقارير وزارة البترول تشير إلى أن مصر تنتج ما يغطي ثلثي احتياجاتها من البترول والغاز، بينما تستورد ما قيمته 55 مليار دولار لسد العجز، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، لذا يجب استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لإنتاج الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الطاقة الحرارية والمتجددة.

واقترح دعبس تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، شمالًا وجنوبًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الأردن، ليبيا، السودان، اليونان، قبرص، إيطاليا، والسعودية لتبادل إنتاج الكهرباء، مما يعزز استقرار الطاقة في المنطقة.

كما دعا البرلماني، إلي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن البنك الزراعي المصري يتيح قروضًا تغطي 80% من تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية بفائدة ميسرة، مع إمكانية السداد بالتقسيط على خمس سنوات، مما يستوجب مزيدًا من التوعية والدعم لهذا التوجه.

وفيما يتعلق بمشروع "وادي السليكون المصري"، أشار دعبس إلى أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تفوق بكثير عائدات قطاع البترول. ولفت إلى التجربة الأمريكية، حيث يضم وادي السيليكون هناك نحو 20 ألف شركة، وتمثل استثماراته ثلث إجمالي الاستثمارات الأمريكية. وأكد أن مصر تمتلك بالفعل استثمارات واعدة في هذا المجال، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على ضرورة العمل بشكل مدروس لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذا القطاع.