شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: زيادة الأحمال تحدى حقيقى وإضافة 2 جيجا للشبكة فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جاء وافيا مستوفيا لكافة الجوانب المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحديد الأماكن التي يوجد بها طاقة نوعية دفينة".

وتابع عصمت خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس:" هناك تنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات الوقود اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء، بالتوازي مع خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، إضافة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة".

وأشار وزير الكهرباء، إلى إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية تصل إلى 2 جيجا فى صيف 2025، لافتا إلى أن التحدي يكمن فى زيادة الحمال، فعلى سبيل المثال فى شهري يناير وفبراير الماضيين زادت الأحمال من 7 إلى 8% على الرغم من فصل الشتاء وفى فصل الصيف الماضى زادت الأحمال بواقع 18% ، وهو ما يمثل تحدى حقيقى جارى العمل على مواجهته".