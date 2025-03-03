قطر ترد على ادعاء معارضتها دعوة الرئيس عباس لقمة الرياض

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدر مكتب الإعلام الدولي في قطر ، مساء السبت 1 مارس 2025 ، بيانا صحفيا ، ردا على مقال صحيفة وول ستريت جورنال ، والتي ادعت معارضه قطر دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض.

نص البيان كما نشره مكتب الإعلام الدولي في قطر

بيان صادر من مكتب الإعلام الدولي رداً على مقال صحيفة وول ستريت جورنال

إن الادعاءات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن دولة قطر، بما في ذلك الادعاء حول معارضتها لدعوة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض – بحجة ضرورة حضور حركة حماس أيضاً – هي ادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة إطلاقاً، ومبنية على معلومات منقولة وأخرى غير موثوقة من مسؤولين سابقين، ولم يتم التحقق منها مع الجهات المعنية.

إن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، حيث عملت معها بشكل وثيق في العديد من القضايا والمبادرات، بما في ذلك الجهود السابقة والمستمرة.

إن هذه التقارير التي تفتقر للمصداقية ليست مفاجئة، فهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها كُتّاب المقال اتهامات قد تكون لها تبعات خطيرة دون الالتزام بالمعايير الصحفية المهنية. إن مثل هذه التقارير تتعارض مع الاحترافية التي اعتدنا عليها من صحيفة وول ستريت جورنال والصحفيين العاملين فيها.

المصدر : وكالات