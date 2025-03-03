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روسيا تطلق صاروخاً يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية

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روسيا تطلق صاروخاً يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين نقلاً عن وزارة الدفاع أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التابعة للقوات المسلحة، أطلقت صاروخاً من طراز سويوز يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية.
وقالت الوكالة إن صاروخ "سويوز-2.1 بي" انطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك في شمال روسيا، دون ذكر تفاصيل.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "أطلقت القوات الفضائية بنجاح صاروخاً من طراز سويوز-2.1 بي من الفئة المتوسطة يحمل مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية".

يتم إطلاق صاروخ سويوز الروسي حسب الحاجة للمهام الفضائية، بما في ذلك نقل المعدات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. ووفقاً لوكالة الفضاء الأوروبية، فقد تم إطلاق مركبات سويوز ما يقرب من 1700 مرة حتى الآن.
وعادة تعلن وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) عن إطلاق صواريخ سويوز لأغراض علمية واستكشافية.
وتستخدم قاعدة بليسيتسك الفضائية لإطلاق المركبات التي تحمل الأقمار الصناعية العسكرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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