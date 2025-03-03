شكرا لقرائتكم خبر عن لا ضحايا أو أضرار.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب شرق إيران والان نبدء بالتفاصيل

زلزال جزر فيجي

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، مدينة "إيران شهر" جنوب شرق إيران.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 28 كيلومترًا، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 617 كيلومترًا من منطقة هوما، وعلى عمق 478.2 كيلومتر، ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.