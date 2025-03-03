شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير مشيدا بـ"دراما المتحدة": أحد أدوات مصر وقوتها الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على الدور الاستراتيجي للدراما التليفزيونية كأداة فاعلة في تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الثقافية، معتبرًا إياها "أحد أدوات مصر وقوتها الناعمة وجسرًا بين الموروث الحضاري وطموحات المستقبل".

وأشاد النائب أحمد سمير، في بيان له، بالجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم محتوى درامي متميز خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الشركة أعدت قائمة متنوعة من المسلسلات التي تضم نخبة من نجوم مصر والوطن العربي، مما يعكس التزامها بتقديم أعمال فنية راقية تلبي تطلعات المشاهدين.

وأشار إلى أن الأعمال الرمضانية تحمل رسائلَ تربويةً قادرة على مواجهة التحديات الفكرية، وتعزيز قيم الانتماء والتضامن الأسري.

وأضاف: “هذه الأعمال الدرامية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل تُعتبر أدوات تثقيفية تساهم في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والاجتماعية. من خلال تناول موضوعات تمس حياة المواطن وتعرض التحديات التي يواجهها المجتمع، تسهم الدراما في فتح حوار بناء حول هذه القضايا وتقديم حلول مبتكرة.”

وأشار النائب إلى أن الدراما المصرية لطالما كانت مرآة تعكس واقع المجتمع وتاريخه، وتُبرز قصص النجاح والتحديات التي مر بها.

وأكد أن الاستثمار في الدراما هو استثمار في المستقبل، حيث تُشكّل وجدان الأجيال القادمة وتغرس فيهم القيم والمبادئ السامية.

وربط النائب بين الدور الثقافي للدراما وتأثيرها الاقتصادي، قائلًا: "الاستثمار في الصناعة الإبداعية هو استثمار في الاقتصاد الوطني. النجاحات الدولية لمسلسلات مصرية تثبت أن الدراما قادرة على تعزيز السياحة الثقافية وجذب العملات الأجنبية".