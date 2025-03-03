شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطلب مناقشة عامة: وادي السيليكون يوفر تريليونات من العملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري.

وأوضح بركات، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن وادي السيليكون يُعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجيا، فالسيلكون يعد عنصرا بالغ الأهمية فى إنتاج الألواح الشمسية والموصلات، الأمر الذى من شأنه أن يجعل مصر تشهد ثورة تكنولوجية اقتصادية واعدة من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة فى صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية.

وتابع:"وهى بالتالى فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفرة اقتصادية ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم حسن استخدامها بما يعود على الدخل القومى تريليونات من العملة الصعبة، وعلى سبيل المثال وادي السيليكون بكالفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية والتى يمثل حوالي ثلث الدخل من مشروعات الحديثة ومن ثم نأمل أن يسهم استغلال وادي السيليكون فى مصر من خلال شركات وطنية عالية وبما يجعل مصر مصدر رئيسي فى قطاع الطاقة".